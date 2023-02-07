В России горел нефтеперерабатывающий завод компании "ЛУКойл"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В местной прокуратуре сообщили, что в настоящее время все обстоятельства выясняются.

Название предприятия в прессрелизе не уточняется, однако в компании "Лукойл" агентству "Интерфакс" подтвердили факт возгорания на их предприятии.