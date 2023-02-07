В России горел нефтеперерабатывающий завод компании "ЛУКойл"
В России в Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В местной прокуратуре сообщили, что в настоящее время все обстоятельства выясняются.
Название предприятия в прессрелизе не уточняется, однако в компании "Лукойл" агентству "Интерфакс" подтвердили факт возгорания на их предприятии.
- Отметим, что сегодня, 7 февраля, во временно оккупированной Макеевке произошел мощный взрыв, пылает магистральный газолин.
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