English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В России "героев" награждают инкогнито, закрывая лицо, - Подоляк

В России "героев" награждают инкогнито, закрывая лицо, - Подоляк

26 апреля, 2022 вторник
00:50
война с Россией

Россияне скрывают имена и лица своих "военных героев" даже на трансляциях для внутреннего зрителя, чтобы их имена никто и никогда не узнал

Об этом написал в Телеграмме советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк усматривает в этом еще один симптом "тяжелой болезни РФ".

"Российская человеконенавистническая пропаганда и высшие должностные лица постоянно говорят, что они якобы борются за правду, спасают мир от чего-то устрашающего, и вообще они – "лучшие люди планеты", – пишет Подоляк. – И не важно, что все это "освобождение" они совершают на чужой территории, куда вероломно ворвались... Неважно, что при этом массово убивают украинцев... Но они - "за правду".

"И вместе с тем своих "героев" награждают исключительно инкогнито, закрывая их лица, вытирая фамилии в трансляциях. В трансляциях! В пропагандистских постановках. Даже для своего внутреннего рынка. Чтобы никто не узнал. Никогда. Фамилии и физиономии этих "героев". Абсолютный абсурд - "герои", которые боятся, стесняются и прячутся. Почему?", - спрашивает Подоляк.

"Все просто. Во-первых, потому, что каждый из награжденных уже в списке военных преступников. И награда - это доказательное юридическое свидетельство, что этот человек умышленно насиловал, убивал, взрывал. Во-вторых, нет никаких героев, и потому они стесняются . Стесняются брать награды за кражи унитазов в Украине и групповые сафари на мирных жителей", - пояснил советник главы Офиса президента Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
обстріл уламки ракети
25 апреля, 2022 понедельник
Под ракетные обстрелы в Винницкой области попали Жмеринка и Казатин, есть погибшие и раненые, - ОВА
Аліна Кабаєва
25 апреля, 2022 понедельник
"Личный удар по Путину, который приведет к эскалации": США не вводят санкции против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, - WSJ
24 апреля, 2022 воскресенье
"Аналогично со зверствами нацистов": Госдума РФ предлагает заставить украинских военнопленных сдавать кровь для оккупантов, - Денисова
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.97
    Покупка 30.97
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.26
    Продажа 34.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
26 апреля
00:45
Глава правительства Грузии хочет мириться с Украиной, но вводить санкции против России во вред своей стране не будет
00:32
В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем, - ООН
00:21
G20
США и союзники лоббируют приглашение Украины в саммит G-20, - Bloomberg
00:19
Еще шесть международных технологических компаний прекращают деятельность в России, - Федроров
00:04
Укрзализныця назвала количество жертв и пострадавших в результате утренних обстрелов ее инфраструктуры
2022, понедельник
25 апреля
23:56
Алексей Данилов
"Гореть земля под ногами": Данилов заявил, что наказание за Харьковские соглашения будет неотвратимым
23:51
Лавров
Лавров заявил, что риск ядерной войны – реальный
23:34
Украина уже оккупировала 931 населенный пункт, - Зеленский
23:33
В России распространяют фейк о сбитом украинском дроне, который поджег нефтебазу в Брянске
23:15
Эта война стала по-настоящему народной для Украины и показала, что украинская идея одинаково сильна по всей стране, - Зеленский
23:02
Интервью
Погода и ВСУ не дают оккупантам продвигаться на Востоке и Юге Украины: либо шторм, либо рукотворный "Нептун" могут разрушить планы рашистов, - Згурец
22:55
Алексей Данилов
Молдове и Казахстану следует готовиться к российскому "братанию", - Данилов
22:46
В Молдове заявили, что взрывы в Тирасполе – повод для создания напряженности в Приднестровском регионе
22:32
ВСУ за сутки на востоке уничтожили три танка и около 160 россиян
22:32
Немецкая компания Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard
22:17
Алексей Данилов
"Я считаю, что это будут делать миряне", - Данилов рассказал, как Украина избавится от московской церкви
22:13
На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых, - Верещук
22:06
В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, которые пожаловались на них в полицию, - мэр
21:52
В ВСУ официально прокомментировали слухи о "незаминировании" Чонгара
21:42
Россия обстреляла Сумщину со своей территории
21:41
Байден
Байден назвал Путина одной из причин глобального экономического кризиса. Видео
21:31
Польша передала Украине танки, - Матеуш Моравецкий
21:29
ГУР
Взрывы в Тирасполе – это провокация ФСБ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений, - разведка
21:16
Илон Маск
Илон Маск покупает Twitter за $46 миллиардов
21:06
Крупнейшая судоходная компания РФ "Софкомфлот" не сможет произвести платеж по евробондам
21:03
Эксклюзив
Эммануель Макрон
Вопрос Украины для Макрона - вопрос европейского единства и реакции на угрожающую безопасности Европы диктатуру - Шкиль
21:01
Швеция получила гарантии безопасности от США и Великобритании на пути в НАТО, - СМИ
20:48
В пожаре в НИИ воздушно-космической обороны России погибли 17 человек
20:43
Обновлено
Российские военные захватили здание горсовета Херсона
20:31
В подвалах Херсона находятся 58 детей, - Денисова
20:26
На Херсонщине оккупанты заставляют жителей поселка выехать до 28 апреля, угрожая принудительной "эвакуацией", - сводка Генштаба
20:26
Кулеба
Поддержка Франции станет сильнее, - Кулеба
20:21
Дания стала первым донором Фонда по восстановлению разрушенных энергообъектов Украины
20:10
В Кременной произошел взрыв на собрании россиян и коллаборантов, все погибли, - Гайдай
20:06
28 апреля возобновится прямое железнодорожное сообщение из Сум в Киев
19:50
Азербайджан не платит РФ за газ в рублях, – госкомпания SOCAR
19:45
"Фабрика восстает из пепла": в Чернигове текстильное производство возобновляет деятельность и будет делать ткань для ВСУ
19:34
МИД РФ
"Симметричный ответ": Россия высылает 40 немецких дипломатов
19:30
ООН подтвердила гибель в Украине за время масштабной войны не менее 2 665 мирных жителей, из которых 195 - дети
19:21
Эксклюзив
Нужна масштабная информационная и политическая кампания о незаконности "референдумов" на оккупированной Россией территории, - Фесенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV