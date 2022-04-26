Об этом написал в Телеграмме советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Подоляк усматривает в этом еще один симптом "тяжелой болезни РФ".



"Российская человеконенавистническая пропаганда и высшие должностные лица постоянно говорят, что они якобы борются за правду, спасают мир от чего-то устрашающего, и вообще они – "лучшие люди планеты", – пишет Подоляк. – И не важно, что все это "освобождение" они совершают на чужой территории, куда вероломно ворвались... Неважно, что при этом массово убивают украинцев... Но они - "за правду".



"И вместе с тем своих "героев" награждают исключительно инкогнито, закрывая их лица, вытирая фамилии в трансляциях. В трансляциях! В пропагандистских постановках. Даже для своего внутреннего рынка. Чтобы никто не узнал. Никогда. Фамилии и физиономии этих "героев". Абсолютный абсурд - "герои", которые боятся, стесняются и прячутся. Почему?", - спрашивает Подоляк.



"Все просто. Во-первых, потому, что каждый из награжденных уже в списке военных преступников. И награда - это доказательное юридическое свидетельство, что этот человек умышленно насиловал, убивал, взрывал. Во-вторых, нет никаких героев, и потому они стесняются . Стесняются брать награды за кражи унитазов в Украине и групповые сафари на мирных жителей", - пояснил советник главы Офиса президента Украины.



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