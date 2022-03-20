В России есть бездонный человеческий ресурс и достаточно техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить, что с вами сделали за эти годы? Вы перестали замечать ваши потери, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.



"В местах, особенно жестоких боев, передние края нашей обороны просто завалены трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят поступление новых частей. Какие-то резервы, которые командование РФ собирает где только можно. Мы прекрасно понимаем, что у России есть бездонный человеческий ресурс и достаточно техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить у граждан РФ, что с вами сделали за эти годы?", - сказал Владимир Зеленский.



Президент не понимает, как россияне не замечают свои потери.



"Вы перестали замечать ваши потери. Неужели для вас больше ничего не означают слова "сын", "мать", "отец"? Уже более 14 тыс. убитых ваших солдат. Это 14 тыс. родителей, жен, детей, родственников, друзей. И вы этого не замечаете? А жертв будет только больше, пока продолжается эта война. Это война ваша, против нас. Россия против Украины, на нашей земле", - говорится в обращении Зеленского.



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