Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией В России есть бездонный человеческий ресурс и достаточно техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить, что с вами сделали за эти годы? Вы перестали замечать ваши потери, - Зеленский

В России есть бездонный человеческий ресурс и достаточно техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить, что с вами сделали за эти годы? Вы перестали замечать ваши потери, - Зеленский

20 мартa, 2022 воскресенье
02:59
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам, которые не замечают своих потерь и более 14 тыс. убитых российских солдат-оккупантов

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"В местах, особенно жестоких боев, передние края нашей обороны просто завалены трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят поступление новых частей. Какие-то резервы, которые командование РФ собирает где только можно. Мы прекрасно понимаем, что у России есть бездонный человеческий ресурс и достаточно техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить у граждан РФ, что с вами сделали за эти годы?", - сказал Владимир Зеленский.

Президент не понимает, как россияне не замечают свои потери.

"Вы перестали замечать ваши потери. Неужели для вас больше ничего не означают слова "сын", "мать", "отец"? Уже более 14 тыс. убитых ваших солдат. Это 14 тыс. родителей, жен, детей, родственников, друзей. И вы этого не замечаете? А жертв будет только больше, пока продолжается эта война. Это война ваша, против нас. Россия против Украины, на нашей земле", - говорится в обращении Зеленского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Россия
Владимир Зеленский
русская агрессия
Читайте также:
Азов
19 мартa, 2022 суббота
Уничтожили склады боеприпасов, танк, офицеров и почти взвод пехоты: "Азов" провел рейд по российским позициям
китай
19 мартa, 2022 суббота
Китай хочет от Москвы окончательного оформления своих интересов, – экс-депутат Госдумы
19 мартa, 2022 суббота
Официально: ВСУ уничтожили генерала командующего армией РФ
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
20 мартa
03:29
Президент Швейцарии заявил о готовности принять переговоры Украины с Россией
03:06
Украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии, которая воюет десятки лет в разных регионах. Чернобаевка войдет в историю войн, - Зеленский в обращении
02:41
Зеленский запретил деятельность ОПЗЖ, "Партии Шария" и еще 9 партий во время военного положения
02:21
Тревожный сигнал: в МВД заявили, что российская техника подходит к белорусско-украинской границе
01:59
Центр противодействия дезинформации объяснил украинцам, что такое "закрытое небо"
01:44
Россия не смогла получить контроль в воздухе, поэтому рассчитывает на оружие дальнего действия, - Британская разведка
01:24
"Они любят войну: в Украине создали веб-сайт с перечнем звезд, поддерживающих Путина
00:58
Мобильные операторы работают над восстановлением мобильной связи и доступом в интернет для украинцев, - Госспецсвязи
00:45
Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", - Генштаб ВСУ о провале РФ в создании "ХНР"
00:33
Убежавшие из города на окраину мариупольцы умирают от голода, - глава Донецкой ОГА
00:11
Роман Зозуля
Все вышли уже на игру, а ты сидишь заперт в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты, - футболист Зозуля рассказал о жизни во время войны
2022, суббота
19 мартa
23:59
В ЦПД СНБО назвали основные российские фейки 19 марта
23:40
Алексей Данилов
Обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов
23:22
Собаки много не съедят и волки всех не сгрызут, - председатель Николаевской ОВА просит людей помогать собирать тела ликвидированных врагов и воздерживаться от мародерства
23:09
РФ накопила резервы и перебросила в Украину 10-20 батальонно-тактических групп - Арестович
22:44
Гендиректор "Азовстали": имеем опыт запуска предприятий после долгой остановки, все отстроим
22:37
"Слуга народа" стал вторым по популярности среди сериалов у Netflix
22:25
Временно недоступен: Приват24 не будет работать до 10 утра 20 марта
22:19
Три из четырех крупнейших нефтесервисных компаний заявили о выходе с рынка России
22:18
База данных потенциальных коллаборантов: НАПК формирует реестр
22:01
Восемь из десяти зеленых коридоров сработали: Верещук об итогах эвакуации в субботу
21:58
Михаил Подоляк
"Это моральная ответственность": в ОП отреагировали на инициативу Польши по "Плану Маршалла №2"
21:49
Петро Порошенко
Порошенко предложил Байдену посетить Украину во время визита в Европу, - CNN
21:39
Россия снова обстреляла Новые Петровцы в Киевской области
21:23
Без света почти 900 тыс. человек, без газа – почти 300 тыс.: правительство о ситуации с энергоснабжением
21:20
Эксклюзив
китай
Китай хочет от Москвы окончательного оформления своих интересов, – экс-депутат Госдумы
21:18
При попытке открыть новый фронт в Европе Россию разобьют, – экс-командующий силами США в Европе
21:11
На Донбассе украинские военные отбили 10 атак врага, уничтожили около 100 оккупантов и около 30 единиц техники, - штаб ООС
21:08
В Харькове снова обстрелы: есть погибшие
21:07
Эксклюзив
Очередь фур на польско-белорусской границе протянулась на 40 км, - активистка
21:04
Российские войска продолжают нести значительные потери и не выполняют поставленные задачи, - Генштаб ВСУ
20:48
На восточном направлении уничтожены около 150 российских военных, более 30 единиц техники, самолет и БПЛА, - ОТГ "Восток"
20:41
Алексей Данилов
Данилов призвал МАГАТЭ приехать на захваченные россиянами украинские АЭС
20:41
Эксклюзив
Путин готов к ядерной войне с НАТО. Агрессора нужно встречать в Украине, пока он не выбрал новую жертву, - Фельштинский
20:38
Эксклюзив
Россияне говорят "гиперзвуковая ракета", я говорю "ха-ха-ха", – военный авиатор
20:31
Заявление КБ "Луч" о препятствовании агентами ФСБ и ГРУ МО России работе Укроборонпрома
20:26
Часть жителей Мариуполя насильственно увезли в РФ, - горсовет
20:10
В Киеве с начала российского вторжения 228 человек погибли, 912 получили ранения, - глава Киевской ВГА
19:58
Эксклюзив
Переворот в России может произойти только после поражения в войне с Украиной, - Фельштинский
19:44
Российская армия полностью разрушила село в Житомирской области, - горсовет Овруча
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV