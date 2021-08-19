В России двух подростков осудили за подготовку к теракту: те не признают вины и заявляют, что все доказательства им подбросили

Об этом рассказывают российские СМИ.



Обоим детям назначили штрафы в 30 тыс. рублей. Прокуратура просила для обвиняемых по девять лет колонии. Ребята не признали вину. Их задержали в марте 2020 года. На момент взятия под стражу они были несовершеннолетними. Подросткам предъявили обвинение только после того, как обоим фигурантам исполнилось 18 лет.



Суд квалифицировал их действия как подготовку к теракту, а также незаконное хранение и приобретение оружия. Следствие установило факт приобретения оружия у "неустановленных" лиц.



Пудовкина и Груниса обвинили в подготовке нападения на школу и горный техникум в Шахтерске и Углегорске Сахалинской области. По версии следствия, подростки якобы записали на CD-диски некий "Манифест" и разместили его в группе "За светлую Русь" в "Одноклассниках". Позже во время обыска у них изъяли самодельные взрывные устройства и обрез ружья с патронами.



Адвокаты отмечают, что компьютерная экспертиза была проведена с нарушениями. В результате обвинения в публичных призывах к терроризму из подростков сняли.



Также экспертиза следом не нашла на оружии и взрывчатке биологических следов подростков, несмотря на то, что обрез ружья якобы был найден в доме в Груниса в ящике с бельем. Подростков оправдали по статье о незаконном изготовлении взрывчатки.



Суд не стал принимать во внимание прокурорскую проверку действий следствия, которую судья назначила после допроса следователя ФСБ Игоря Эрдниева при рассмотрении дела по существу.



Силовики не смогли представить видеозапись обыска. Родители Груниса и Пудовкина утверждали, что доказательства, включая оружие и взрывчатку, им подбросили. Они объяснили, что сотрудники ФСБ "ткнули лицом в стену" всех, кто был дома на момент обыска.



Илья Грунис на суде заявил, что сотрудники ФСБ якобы могли следить за ним в возбуждении уголовного дела, ведь он общался с врачами по поводу своих тревожных негативных мыслей по отношению к другим людям. Он считает, что на основании этого следствие могло решить, что он якобы подвержен приступам.



В качестве свидетелей обвинения на суде выступали уборщица техникума, которой Пудовкин грубо ответил в ответ на замечания, а также сотрудник охранной фирмы, который якобы видел, как зимой кто-то похожий на фигурантов дела выходил из леса после того, как там раздался выстрел.



Грунис и Пудовкин находились в СИЗО с конца марта 2020 года. Проведенные под стражей год и пять месяцев будут зачислены в срок наказания по формуле "день в день".



Отец Максима Пудовкина Андрей также сообщил, что после выхода в "Новой газете" материалов о деле сахалинских подростков в 2020 году к Максиму в СИЗО приходили люди в штатском, которые представились сотрудниками ФСБ. Он заявил, что эфэсбэшника пытались оказать на него давление и рекомендовали "не заниматься х ** ней".

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