В России два дня подряд фиксируют почти рекордные показатели смертности от коронавируса
В России зафиксировано 23 811 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране умерло 795 человек - второй день подряд эта цифра близка к рекорду за все время пандемии
Об этом пишет российский Forbes .
С начала пандемии наибольшая суточная смертность от коронавируса в России составляет 799 человек. 21 июля от COVID-19 умерло 796 человек, а 22 - 795.
Абсолютный рекорд смертности в 799 человек держится с 16 июля.
Общее количество случаев заражения за все время пандемии достигла 6 млн 78 тыс. 522, умерло 152 тыс. 296 человек. При этом вылечились за последние сутки 22 тыс. 547 россиян, за все время - 5 млн 450 тыс.
В Москве за последние сутки коронавирусов заболели 3 тис.425 человек, госпитализированы 1 тис.136 пациентов. На ИВЛ находятся 585 человек, умерло 107 больных. В городе после прохождения лечения выздоровели еще 7тис.10 пациентов. Всего число жителей Москвы, излечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 319 тыс. 555.
В Московской области за последние сутки операивний штаб зафиксировал +1965 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 1940.
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