В России досрочно выпустят студентов военных вузов, - Генштаб

Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

Студентов российских военных вузов выпустят досрочно

Отмечается, что для восполнения потерь руководство РФ приняло решение провести досрочный выпуск студентов военных вузов 29 апреля. В частности, речь идет о вузах в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

"При этом выпуски из вузов, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил Российской Федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками", - отметили в Генштабе.

Защитники за сутки отразили 35 вражеских атак, а также сбили разведывательный БПЛА РФ. Оккупанты же совершили 2 ракетных и 34 авиаудара

В течение 8 апреля российская армия нанесла 2 ракетных и 34 авиационных удара, совершила более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Военные предупредили, что угроза нанесения РФ ракетных ударов все еще высока.

Захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены более 35 атак противника.

За сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация по направлениям:

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Вовчанск, Караичное и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Сиверск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения Сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки.

Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отбиты более 10 вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.