Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Руководство РФ не будет объявлять мобилизацию, потому что они не завершили продолжающуюся мобилизацию. Не было указа Путина о прекращении мобилизации. Мобилизация в России продолжается скрытым методом. Интенсивность может быть увеличена путем закрытия границ РФ, поднятия возраста мобилизованных до 65 лет. В России будут принимать решение об увеличении срока службы в армии до двух лет в сухопутных войсках и до трех лет в морском флоте", - пояснил Ягун.

Генерал-майор СБУ подчеркнул, что такая тактика руководства РФ по мобилизации – это возвращение к традициям Советского Союза.

"Еще будет решение о разрешении заключить контракт с первого дня после принятия присяги. То есть, все срочники армии РФ будут иметь право перейти на контракт, а это значит, что они могут быть привлечены к военным действиям на территории Украины", - добавил Ягун.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам с предупреждением о закрытии властями РФ границ для мужчин в начале января и проведении новой волны мобилизации

Российская Федерация планирует новую волну мобилизации, которая коснется жителей захваченных территорий Юга

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