В России до 65 лет поднимут возраст мобилизованных и увеличат срок службы в армии, - генерал-майор СБУ Ягун
Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун отметил, что в России до сих пор продолжается скрытая мобилизация
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Руководство РФ не будет объявлять мобилизацию, потому что они не завершили продолжающуюся мобилизацию. Не было указа Путина о прекращении мобилизации. Мобилизация в России продолжается скрытым методом. Интенсивность может быть увеличена путем закрытия границ РФ, поднятия возраста мобилизованных до 65 лет. В России будут принимать решение об увеличении срока службы в армии до двух лет в сухопутных войсках и до трех лет в морском флоте", - пояснил Ягун.
Генерал-майор СБУ подчеркнул, что такая тактика руководства РФ по мобилизации – это возвращение к традициям Советского Союза.
"Еще будет решение о разрешении заключить контракт с первого дня после принятия присяги. То есть, все срочники армии РФ будут иметь право перейти на контракт, а это значит, что они могут быть привлечены к военным действиям на территории Украины", - добавил Ягун.
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