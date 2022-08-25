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В России чуть не столкнулись пассажирский и военный самолет

25 августа, 2022 четверг
20:06
Мир аэрофлот

Самолету "Аэрофлота" пришлось резко отклониться в ночном небе Красноярского края, чтобы разойтись с военным бортом Ту-154

Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".

Сегодня в три часа ночи по московскому времени в кабине пилотов Boeing 777 "Аэрофлота", выполнявшего ночной регулярный рейс SU1706 из Москвы во Владивосток, сработала система предупреждения столкновения с самолетом. Также сработала аналогичная система земли у авиадиспетчеров.

В это время борт находился на высоте 10 тыс. метров в небе Красноярского края и расходился, как следует из сообщения, с военным Ту-154, направлявшимся во встречном направлении на высоте 9,5 тыс. метров.

Как объяснил источник @aviatorshina, между этими самолетами произошло нарушение интервалов, но незначительное. Он добавил, что угрозы столкновения в действительности не было.

В результате экипажу Boeing 777 пришлось резко брать 200 метров верх. Таким образом, интервалы были соблюдены.

После посадки Boeing 777 в аэропорту Владивостока на борт "Аэрофлота" поднялись представители Росавиации для выяснения обстоятельств инцидента, сообщил источник. Самолет вылетел обратным рейсом SU1707 в Москву с задержкой на один час.

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Россия
авиакатастрофа
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