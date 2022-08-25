В России чуть не столкнулись пассажирский и военный самолет
Самолету "Аэрофлота" пришлось резко отклониться в ночном небе Красноярского края, чтобы разойтись с военным бортом Ту-154
Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".
Сегодня в три часа ночи по московскому времени в кабине пилотов Boeing 777 "Аэрофлота", выполнявшего ночной регулярный рейс SU1706 из Москвы во Владивосток, сработала система предупреждения столкновения с самолетом. Также сработала аналогичная система земли у авиадиспетчеров.
В это время борт находился на высоте 10 тыс. метров в небе Красноярского края и расходился, как следует из сообщения, с военным Ту-154, направлявшимся во встречном направлении на высоте 9,5 тыс. метров.
Как объяснил источник @aviatorshina, между этими самолетами произошло нарушение интервалов, но незначительное. Он добавил, что угрозы столкновения в действительности не было.
В результате экипажу Boeing 777 пришлось резко брать 200 метров верх. Таким образом, интервалы были соблюдены.
После посадки Boeing 777 в аэропорту Владивостока на борт "Аэрофлота" поднялись представители Росавиации для выяснения обстоятельств инцидента, сообщил источник. Самолет вылетел обратным рейсом SU1707 в Москву с задержкой на один час.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное