В России чиновник случайно в некрологе признал, что армия РФ сражается в Украине с 2014 года
Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что российская армия ведет военные действия на Донбассе с 2014 года, и что до объявления войны солдаты РФ тоже знали, что едут воевать именно в Украине.
Об этом он, как сообщает российская служба Радио Свобода, написал на своей странице "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутского села Худякове Валерии Березовском.
Тем мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии власти российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.
Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти между тем отрицали планы военного вторжения в Украину.
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