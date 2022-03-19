В России чиновник случайно в некрологе признал, что армия РФ сражается в Украине с 2014 года

Об этом он, как сообщает российская служба Радио Свобода, написал на своей странице "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутского села Худякове Валерии Березовском.

Тем мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии власти российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.



Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти между тем отрицали планы военного вторжения в Украину.

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