В России четвертый день подряд говорят о более 800 умерших от COVID-19. Негосударственная оценка умножает эту цифру на 3,5
В России четвертый день подряд регистрируется более 800 смертей от коронавирусной инфекции нового типа. Сегодня, 15 августа 2021 года, власти зафиксировали 816 умерших, сообщает оперативный штаб
Этот показатель на три смерти меньше рекорда, зафиксированного 14 августа, рассказывает Еспресо.TV .
"Год назад российские власти объявили о победе над пандемией, однако из-за низкого уровня вакцинации и распространения новых штаммов заболеваемость выросла в четыре раза, а смертность - в шесть по сравнению с предыдущим летом", - объясняет ситуации портал КрымРеалии.
За сутки 14 августа в России зарегистрированы 21 624 новых случая заболевания, 19 550 человек выздоровели. Официальная смертность за все время пандемии достигла почти 170 000.
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Вместе с тем, независимые демографы и исследователи статистики дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель 600 000 человек.
В частности, демограф Алексей Ракша считает, что "сейчас каждый день из-за ковида умирает от 2400 до 3000 человек, и это означает, что две-три недели назад заражалось 250-300 тысяч ежедневно, из них примерно половина или 60% должны были обращаться в лечебное учреждение , им должны были делать тесты выявлять в них вирус. Реальная статистика должна быть примерно 150-180 тысяч больных ежедневно в июле ", - отметил специалист в интервью независимому от режима Лукашенко белорусскому телеканалу Belsat.
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