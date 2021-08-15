В России четвертый день подряд говорят о более 800 умерших от COVID-19. Негосударственная оценка умножает эту цифру на 3,5

Этот показатель на три смерти меньше рекорда, зафиксированного 14 августа, рассказывает Еспресо.TV .

"Год назад российские власти объявили о победе над пандемией, однако из-за низкого уровня вакцинации и распространения новых штаммов заболеваемость выросла в четыре раза, а смертность - в шесть по сравнению с предыдущим летом", - объясняет ситуации портал КрымРеалии.



За сутки 14 августа в России зарегистрированы 21 624 новых случая заболевания, 19 550 человек выздоровели. Официальная смертность за все время пандемии достигла почти 170 000.



Читайте также: Sputnik оказался полным пшиком. Миллионы россиян ждут смерти, тогда как близким к Путину дадут Pfizer, - Пионтковский

Вместе с тем, независимые демографы и исследователи статистики дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель 600 000 человек.



В частности, демограф Алексей Ракша считает, что "сейчас каждый день из-за ковида умирает от 2400 до 3000 человек, и это означает, что две-три недели назад заражалось 250-300 тысяч ежедневно, из них примерно половина или 60% должны были обращаться в лечебное учреждение , им должны были делать тесты выявлять в них вирус. Реальная статистика должна быть примерно 150-180 тысяч больных ежедневно в июле ", - отметил специалист в интервью независимому от режима Лукашенко белорусскому телеканалу Belsat.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb