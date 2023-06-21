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OPINION

В России будут национализироваться имущество иностранцев

Ростислав Павленко
21 июня, 2023 среда
16:04
Мнение

На базе петербургского экономического форума в России наибольшее внимание привлек бред Путина. Однако там прозвучало и несколько интересных тезисов, характеризующих ситуацию в государстве-агрессоре и возможные дальнейшие события

В России заговорили о возврате к плановой экономике и конфискации имущества западных компаний. Правильная дорога в Москву — прямо на дно.

Так, руководитель центробанка РФ Эльвира Набиуллина поспорила с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

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Тот заявил, что "избежать наиболее негативных сценариев российской экономике удалось за счет государственных инвестиций". А Набиуллина считает, что главным фактором стала быстрая адаптация к новым реалиям "многих тысяч" российских предприятий, которые оказались "очень гибкими". Более того, она предостерегла, что не стоит  чрезмерно полагаться на роль государства – если Россия не хочет вернуться к "плановой экономике":

"Искушение руководить структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, не говоря уже о рисках, в крайнем случае, реставрации плановой экономики", — отметила глава центробанка РФ.

Набиуллина не зря бьет в набат. Как сообщает Financial Times, в РФ рассматривают варианты возможной национализации западных компаний, не соглашающихся играть по правилам Москвы.

В частности, FT пишет, что Кремль тайно поручил принять закон, позволяющий присваивать западные активы по низким ценам, а также обсуждает возможность полной национализации "дочек" западных компаний.

По данным издания, на прошлой неделе Путин подписал конфиденциальный указ, дающий право властям выкупать западные активы со значительной скидкой и с последующей перепродажей. Также в указе будто бы есть поручение правительству РФ обеспечить, чтобы все частные покупатели западных активов были гражданами РФ, или, если это юридические лица, чтобы среди их акционеров не было иностранных компаний или по крайней мере была начата процедура выхода иностранных компаний из состава акционеров. Также есть требование о том, чтобы новые собственники разместили не менее 20% активов на российском фондовом рынке.

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Таким образом, Россия фактически готовится к изоляции от мира. Наверное, надеясь, что китайских товаров, технологий и денег хватит, чтобы компенсировать потери.

Однако ресурсы Китая и емкость его рынка, несмотря на традиционные представления, довольно ограничены. Это уже стало очевидным на нефтегазовых рынках; ситуация повторится и на других.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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