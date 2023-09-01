В России будут искать новые способы для распространения нарративов, недавно утвердившихся для информационной войны, - ГУР

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает пресс-служба ГУР.

"Будут искать новых спикеров, готовых выступать ньюзмейкерами, новые медиа, которые сознательно или бессознательно могут быть использованы как площадки для размещения подобных нарративов", ― заявил он.

По его словам, часть кремлевских агентов влияния уже разоблачена, поэтому РФ будет искать новые лица. Для распространения ИПСО враг не жалеет денежных средств, отметил Юсов.

"Средств на это агрессор не жалеет. Какие бы суммы ни выделялись на информационную войну ― а это десятки миллионов долларов ― это всегда дешевле, если сравнивать с расходами на поле боя. ИПСО, несмотря на свою дорогую стоимость, выгоднее, чем инвестировать в поле боя: 100 компьютеров дешевле, чем один танк", - отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать противодействовать враждебным нарративам.