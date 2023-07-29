Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что инициатива Минобороны России по увеличению максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников. Источники утверждали, что Совбез РФ призвал Администрацию президента не поддерживать инициативу МО из-за опасений, что эта инициатива вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги одобрения президента РФ Владимира Путина.

Источники сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу протолкнул эту инициативу и сохранил поддержку Путина, несмотря на обеспокоенность Совбеза. Считается, что Путин поддержал инициативу Минобороны только после того, как выслушал аргументы Шойгу по поводу нехватки солдат в Украине.

Интересно, что представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку озабочены тем, как на это отреагируют избиратели.