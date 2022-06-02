В России бортпроводникам для усмирения "дебоширов" в самолетах выдают пластиковые наручники и ремни
Правительство РФ утвердило пластиковые наручники и нейлоновые ремни как средства сдерживания авиахулиганов
Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина" со ссылкой на решение правительства России.
Они будут применяться к тем, кто своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни или здоровью других лиц, в том числе создает препятствия для выполнения членами экипажа своих должностных обязанностей.
Назначение средств сдерживания – прекратить противоправные действия нарушителя на борту самолета.
Наручники и ремни будут носить и использовать бортпроводники и сотрудники авиабезопасности по распоряжению командира воздушного судна (КВДС) в том случае, если хулиган отказался подчиняться указаниям экипажа.
Они же должны будут принять меры, чтобы предотвратить возможность свободного доступа к средствам сдерживания посторонних лиц, а также наблюдать за связанным дебоширом до завершения полета.
- Сегодня также стало известно, что на Шри-Ланке арестован самолет Airbus A330 российского "Аэрофлота", нарушивший санкции, наложенные на Росавиацию.
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