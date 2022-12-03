В России более 20 крылатых ракет в Черном море, - ОК "Юг"

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, в Черном море 4 ракетоносителя.

"Корабельная группировка врага сейчас увеличилась и состоит из 18 единиц, четыре из которых оснащены 24 ракетами "Калибр" и они готовы к применению. Всем украинцам нужно быть готовыми и правильно реагировать на воздушные тревоги", - заявили в ОК "Юг".

Ранее в ОК "Юг" рассказали, как военные определяют, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине.

По состоянию на обед 2 декабря в Черном море не было зафиксировано вражеских ракетоносителей.

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