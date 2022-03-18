В России более 1 млн россиян остались без работы из-за санкций, - Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что из-за санкций в России более 1 млн работников остались без работы
Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV".
"У российского руководства уже меняется риторика в отношении Украины. Здесь большую роль сыграли и санкции от западных партнеров. Если бы не было экономической составляющей, то Путин бы не искал возможности выйти с "лицом" в этой ситуации. Россияне точно не интеллигентно развиты, чтобы понять связь войны с их положением, но они уже поняли, что происходит что-то плохое для них," - рассказал Железняк
Железняк также рассказал, что вместе с командой он отслеживает поведение международных компаний на российском рынке и проверяют их ресурсы. По его словам, в Москве очень много драк и больших очередей за одним видом товара.
“Глубинный русский народ пока не может найти связи с войной и отсутствием сахара. То же касается и цен в российских магазинах. В лучшем случае у них цены поднялись на 20%, а иногда на 30% и 40%. У них банально нет автомобилей. Они так долго замещали импорт, что отсутствие заграничного подшипника останавливает производство. В них более 1 млн человек остались без работы из-за санкций,” - добавил Железняк
- Напомним, 18 марта банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций и после зачисления платежному агенту они будут проверены и далее оплачены непосредственным держателям облигаций.
- Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. В среду государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ), означала бы дефолт России.
- Однако утром в четверг Министерство финансов России заявило, что платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ выполнено, но не указало, в какой валюте.
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