Это следует из всероссийского опроса "Левада-центра", проведенного в конце августа.

Опрос, в частности, отразил отношение россиян к антивоенным протестам: по мнению опрошенных, власти не должны ограничивать свободу слова и прекращать антивоенные протесты. В этом уверены 57% респондентов. Причем в группе от 18 до 40 лет это число составляет 65%.

К людям, которые выходили на антивоенные акции, россияне настроены в среднем нейтрально: 19% их поддерживают, 40% безразличны, и почти столько же, 38% негативно настроены. Наибольший процент нейтральности среди молодежи до 24 лет – 61%.

Массовые выступления с экономическими требованиями готовы поддержать 16% граждан, а с политическими – всего 11%.

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