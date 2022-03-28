В России анонсировали регулирование цен на хлеб

Об этом заявила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, передает ЭП со ссылкой на ТАСС.

"Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут не допустить роста цен до конца года" , – отметила она.

В сообщении говорится, что представители хлебопекарной отрасли России подчеркивают рост стоимости изделий в связи с повышением цен на сырье и материалы для производства.