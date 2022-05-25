В России активно распространяют угрозы "полноценной войной" при условии деоккупации Крыма, - Центр противодействия дезинформации
Российские средства массовой информации разгоняют манипуляцию в отношении автономии Крыма в составе Украины. Это якобы угрожает целостности РФ и приведет к началу полноценной войны
Об этом информирует в телеграмме Центр противодействия дезинформации.
Заместитель председателя совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил, что деоккупация Крыма – "угроза территориальной целостности РФ и повод для начала полноценной войны". Российская манипуляция должна запугать украинцев и руководство нашей страны.
"Проанализировав подобные заявления чиновников РФ, можно констатировать, что количество угроз увеличивается пропорционально количеству оружия и техники, поступающих в Украину от стран-партнеров", – говорится в сообщении.
- 24 мая Дмитрий Медведев заявил, что попытки вернуть оккупированный Крым станут поводом для объявления Украине "полноценной войны".
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 г. украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма.
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