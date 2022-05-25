Об этом информирует в телеграмме Центр противодействия дезинформации.

Заместитель председателя совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил, что деоккупация Крыма – "угроза территориальной целостности РФ и повод для начала полноценной войны". Российская манипуляция должна запугать украинцев и руководство нашей страны.

"Проанализировав подобные заявления чиновников РФ, можно констатировать, что количество угроз увеличивается пропорционально количеству оружия и техники, поступающих в Украину от стран-партнеров", – говорится в сообщении.

24 мая Дмитрий Медведев заявил, что попытки вернуть оккупированный Крым станут поводом для объявления Украине "полноценной войны".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 г. украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма.

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