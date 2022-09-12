В России активизировались критики Путина после контрнаступления ВСУ, - The Moscow Times
Украина отбила почти всю Харьковскую область у российских войск во время ударного контрнаступления на выходных, что, по мнению наблюдателей, является самой большой неудачей Москвы в войне
Об этом пишет The Moscow Times.
"Нам говорили, что все идет по плану. Неужели кто-то верит, что полгода назад был план покинуть Балаклею, отбить контрнаступление в районе Харькова и не взять Харьков?" Об этом заявил политический эксперт Виктор Олевич в ходе политического ток-шоу на государственном канале НТВ в пятницу.
Бывший депутат Борис Надеждин высказался о перспективах России в войне, если она не изменит тактику, которую использует до сих пор.
"Теми ресурсами и методами колониальной войны, которыми Россия пытается вести войну, используя контрактников и наемников, победить Украину абсолютно невозможно. Российской армии противостоит сильная армия, полностью поддерживаемая самыми могущественными государствами", - сказал Надеждин.
"В результате успешной операции – четко по плану и даже с опережением – передать уважаемым украинским партнерам города Изюм, Балаклею и Купянск… Предлагаю передать часть – минимум три территории у границы Белгородской области с Харьковской областью Украины", – иронизирует Игорь Стрелков, бывший командир промосковских сепаратистов на востоке Украины
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