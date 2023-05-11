Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".

Утром 10 мая сотрудников аэропорта Сургута ждала неприятная новость — их аэровокзал был "заминирован" в течение четырех дней. За это время он успел отправить около ста пассажирских самолетов.

Сообщения о заложенных в зданиях аэропорта бомбах "минеры" утром 6 мая почему-то отправили на почту отдела документального обеспечения. Его прочли только после майских праздников, когда утром в среду проверяли входящую почту.

Поэтому тревога из-за сообщений с угрозой в сургутской авиагавани была объявлена только через четыре дня. Уведомление компетентных органов и служб, усиление охраны входных групп и пунктов осмотра, а также обследование помещений и привокзальной площади вместо 6 мая было проведено только 10 мая.

Эвакуации пассажиров удалось избежать. Взрывных устройств обнаружено не было – сообщение о минировании четырехдневной давности оказалось ложным.