В России 4 дня не реагировали на сообщения о заминировании аэропорта из-за "майских праздников"
Аэропорт Сургута, на севере РФ, 6 мая получил уведомление о заминировании, но прочитали его только 10, обслужив за 4 дня около 100 самолетов
Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".
Утром 10 мая сотрудников аэропорта Сургута ждала неприятная новость — их аэровокзал был "заминирован" в течение четырех дней. За это время он успел отправить около ста пассажирских самолетов.
Сообщения о заложенных в зданиях аэропорта бомбах "минеры" утром 6 мая почему-то отправили на почту отдела документального обеспечения. Его прочли только после майских праздников, когда утром в среду проверяли входящую почту.
Поэтому тревога из-за сообщений с угрозой в сургутской авиагавани была объявлена только через четыре дня. Уведомление компетентных органов и служб, усиление охраны входных групп и пунктов осмотра, а также обследование помещений и привокзальной площади вместо 6 мая было проведено только 10 мая.
Эвакуации пассажиров удалось избежать. Взрывных устройств обнаружено не было – сообщение о минировании четырехдневной давности оказалось ложным.
- Издание отмечает, что это уже не первый случай такой халатности с безопасностью аэровокзалов в РФ, особенно ввиду того, что во многих аэропортах России введен режим максимального уровня террористической угрозы.
- О подобном инциденте в РФ стало известно 24 апреля. В аэропорту Пензы в течение двух дней, с субботы до понедельника, не проверяли почту, на которой находилось сообщение о заминировании.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное