Об этом говорится в материале Finanz.ru, посвященном изданному Владимиром Путиным распоряжению в течение ближайших трех лет побороть рекордную смертность в стране, передает Еспресо.TV .



В частности, обращается внимание и непрерывное течение последних семи лет обнищание россиян. Началось же оно, напомним, с введением санкций в ответ на вторжение в Украину.



"Людям, все больше беднеют семь лет подряд, половина из которых имеют доход ниже 27000 рублей в месяц (равна 9900 - грн.), содержание ребенка становится не по карману, особенно в селах, где число родившихся детей - на минимуме за всю современную историю страны ", - отмечает Finanz.ru.



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Среди российских детей, как проживающих в сельской местности, 54% находятся за чертой бедности, подсчитал Росстат. Почти такой же процент - в многодетных семьях по всей стране (48%), продолжают журналисты.



"В целом же по России, согласно официальной статистике, 23,6% детей живут в бедности. С 2013 по 2019 год их доля выросла на 4,6 процентного пункта. Уровень рождаемости за это же время сократился на 24%, а естественная убыль населения накопленным итогом достиг 1127000 человек ", - заключает Finanz.ru.





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