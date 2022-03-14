В России 13 марта на антивоенных митингах задержали 900 человек

Об этом сообщает " Радио Свобода ".



По данным "ОВД-Инфо", фиксирующего задержание, в 37 городах России полиция задержала не менее 903 человек. Российские силовики задерживали участников антивоенных митингов на Урале и Сибири. Больше всего задержанных в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



Представители МВД России пока не комментировали информацию о количестве задержанных.



В общей сложности с начала российского вторжения 24 февраля в России на акциях задержали более 14 тыс. человек.

13 марта Алексей Навальный назвал Путина "бешеным маньяком" и попросил россиян выходить на площади.