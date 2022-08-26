Об этом сообщают из Роскомнадзора.

"Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращений, что больше показателей в прошлом году почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", — сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре утверждают, что большая часть вопросов граждан, поступивших в первом полугодии 2022 года, касалась якобы "размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции в Украине". Количество вопросов по теме "запретных материалов" составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

26 августа Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал, что оккупанты распространяют дезинформацию о ситуации на ЗАЭС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон обвинил российские войска в попытке уничтожить украинскую культуру на территории, которую они захватили.

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