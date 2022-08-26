В Роскомнадзоре отрапортовали о росте количества жалоб на "проукраинскую пропаганду"
В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор поступило 144 835 обращений россиян, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года
Об этом сообщают из Роскомнадзора.
"Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращений, что больше показателей в прошлом году почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", — сказано в сообщении.
В Роскомнадзоре утверждают, что большая часть вопросов граждан, поступивших в первом полугодии 2022 года, касалась якобы "размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции в Украине". Количество вопросов по теме "запретных материалов" составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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