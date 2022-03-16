В Росавиации заявили, что сейчас самолеты РФ могут летать, не боясь ареста, только в Венесуэлу, Аргентину и Кубу

Об этом сообщает российский профильный Телеграмм-канал "Авиаторщина" со ссылкой на заявления Росавиации, информирует Еспресо.TV

"Согласно информации, поступившей от посольств РФ в иностранных государствах, риски задержаний, ареста, приостановка эксплуатации российских воздушных судов и отзыв страховых полисов отсутствует при выполнении полетов в Венесуэлу, Кубу, Аргентину", — говорится в срочной телеграмме заместителя руководителя Росавиации.

В ней также говорится, что авиавластями Узбекистана пока не вводились ограничения на выполнение полетов российскими авиакомпаниями. Но Росавиация указала перевозчикам на необходимость при выполнении полетов в Узбекистан учитывать риски, которые могут возникнуть при давлении со стороны США и ЕС на российские самолеты, взятые в лизинг у европейских компаний.

До этого Владимир Потешкин сообщил глав авиакомпаний о том, что авиавласти Киргизии и Шри-Ланки направили в Росавиацию письма о предоставлении гарантий по незадержанию самолетов российских авиаперевозчиков во время полетов в эти страны.

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