В Росатоме отказались передать МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС

Об этом во вторник заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24", передают РосСМИ.

"Переход станции под контроль МАГАТЭ и фактически под контроль Украины... возникает закономерный вопрос – а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история, совершенно точно, не регламентирована сегодня ни уставом МАГАТЭ, ни другими международно-правовыми документами – это в принципе невозможно ", – сказал россиянин.

Карчаа уточнил, что этот переход невозможно осуществить, потому что у организации нет мандата управления атомными станциями.

"У МАГАТЭ много мандатов, это организация о ядерной безопасности, но не об управлении ядерными станциями, это не предусмотрено", - подчеркнул советник гендиректора Росатома.

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду , что ситуацию вокруг ЗАЭС удастся разрешить до конца года.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информацию опровергли .

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