В Росатоме отказались передать МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС
В Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями
Об этом во вторник заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24", передают РосСМИ.
"Переход станции под контроль МАГАТЭ и фактически под контроль Украины... возникает закономерный вопрос – а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история, совершенно точно, не регламентирована сегодня ни уставом МАГАТЭ, ни другими международно-правовыми документами – это в принципе невозможно ", – сказал россиянин.
Карчаа уточнил, что этот переход невозможно осуществить, потому что у организации нет мандата управления атомными станциями.
"У МАГАТЭ много мандатов, это организация о ядерной безопасности, но не об управлении ядерными станциями, это не предусмотрено", - подчеркнул советник гендиректора Росатома.
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