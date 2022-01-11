В "Роме" определились с будущим Моуринью после двух поражений подряд

Об этом сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, вчера, 10 января, боссы "Ромы" встретились с 58-летним Моуринью и подтвердили свою поддержку главному тренеру. Итальянский клуб стремится удовлетворить требования тренера по трансферам.



В "Роме" уверены, что результаты Жозе Моуринью можно будет оценивать только на более продолжительном отрезке работы. Португалец работает в Риме с лета 2021 года.



В последних трех матчах "Рома" не одержала ни одной победы. Римляне проиграли "Милану" и "Ювентусу" и сыграли вничью с "Сампдорией".



"Рома" отстает от зоны ЛЧ на 9 очков.

10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в "Дженоа".