В "Роме" определились с будущим Моуринью после двух поражений подряд
Руководство итальянской "Ромы" не будут увольнять главного тренера команды Жозе Моуринью
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, вчера, 10 января, боссы "Ромы" встретились с 58-летним Моуринью и подтвердили свою поддержку главному тренеру. Итальянский клуб стремится удовлетворить требования тренера по трансферам.
В "Роме" уверены, что результаты Жозе Моуринью можно будет оценивать только на более продолжительном отрезке работы. Португалец работает в Риме с лета 2021 года.
В последних трех матчах "Рома" не одержала ни одной победы. Римляне проиграли "Милану" и "Ювентусу" и сыграли вничью с "Сампдорией".
"Рома" отстает от зоны ЛЧ на 9 очков.
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