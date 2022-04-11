В Романовке на Киевщине открыли для проезда временный насыпной мост
С сегодняшнего дня, 11 апреля, открыли для проезда насыпной мост в Романовке. Он разгрузит потоки машин, идущих на Ирпень и соседние города
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в telegram.
"Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель — с сегодняшнего дня открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий города с Киевом. Работы длились 5 дней и велись круглосуточно", - написал он.
По его словам, протяженность насыпного временного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов.
"Отныне доставку гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от российской оккупации города будем делать быстрее", - добавил Тимошенко.
- Напомним, 28 марта Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских кафиров.
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