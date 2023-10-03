В родном городе спикера Палаты представителей США Маккарти провели акцию по теме важности Украины

Об этом сообщает "Голос Америки".

В центре республиканского города в Бекерсфилде - родном городе спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, с плакатами и флагами собрались украинцы. Таким образом активисты хотели объяснить, почему вопрос Украины – важен. Особенно накануне президентских выборов, хотя и внешняя политика, как правило, не является приоритетом для американцев, когда речь идет об избрании президента.

"Мы хотели ему (ред. Маккарти) напомнить, что для кого он должен работать, так это для своих избирателей. А его избиратели поддерживают Украину", - подчеркнула активистка Мира Рубен, приехавшая на митинг из Сан-Диего.

Главным организатором акции является активист местного сообщества пастор Анджело Фразиер, который уже больше года адвокирует за Украину как в Бекерсфилд. так и в Вашингтоне. Среди собравшихся на митинг были не только американцы украинского происхождения, но и люди, не имеющие к Украине никакого отношения.

Активисты развернули большой украинский флаг под знаком города Бекерсфилд и прочли молитву. Таким образом, они хотели показать важность поддержки Украины.

По словам митингующих, многие республиканцы перестают поддерживать Украину. Они считают, что этот шаг в поддержке обусловлен влиянием российской пропаганды.

Что этому предшествовало

30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.

Правительство было на грани закрытия, поскольку Маккарти заявило , что планирует голосовать в последнюю минуту перед полуночью.

За час до наступления 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что у соглашения нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.