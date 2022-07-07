В родном городе Макса Левина презентовали выставку о медиапреступлениях России
В Боярке, родном городе погибшего фотожурналиста Макса Левина, представили выставку о медиапреступлениях России
Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Татьяна Литвинова.
Проект призван рассказать о тех, благодаря кому мир знает о войне, развязанной Россией против Украины – погибших журналистов и журналисток, которые были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения.
В настоящее время известно о 33 пострадавших и погибших журналистах. Среди них – Макс Левин. Он снимал войну на протяжении восьми лет, с самого начала. Освещал Революцию Достоинства, в дни самых яростных противостояний был на Майдане.
- 13 марта Максим Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и пошли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними пропала. Об исчезновении Макса Левина сообщили 22 марта. А 1 апреля в Киевской области обнаружили его тело. По данным следователей, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.
- Зеленский посмертно наградил Макса Левина орденом "За мужество". Также фотокорреспондент получил посмертную награду Премии имени Георгия Гонгадзе
- 14 июня в Румынии открыли выставку Макса Левина
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