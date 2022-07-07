Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Татьяна Литвинова.

Проект призван рассказать о тех, благодаря кому мир знает о войне, развязанной Россией против Украины – погибших журналистов и журналисток, которые были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения.

В настоящее время известно о 33 пострадавших и погибших журналистах. Среди них – Макс Левин. Он снимал войну на протяжении восьми лет, с самого начала. Освещал Революцию Достоинства, в дни самых яростных противостояний был на Майдане.

13 марта Максим Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и пошли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними пропала. Об исчезновении Макса Левина сообщили 22 марта. А 1 апреля в Киевской области обнаружили его тело. По данным следователей, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Зеленский посмертно наградил Макса Левина орденом "За мужество". Также фотокорреспондент получил посмертную награду Премии имени Георгия Гонгадзе

14 июня в Румынии открыли выставку Макса Левина

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