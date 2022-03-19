В Ривненской области СБУ задержала коллаборанта, а в Винницкой области - боевика из террористической группировки "Сомали"
Все разоблаченные предатели задержаны
Об этом сообщает СБУ, передает Еспресо.TV.
В Ривненской области:
Спецназовцы СБУ задержали мужчину, который передал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.
В Днепропетровской области:
Служба безопасности разоблачила мошенников, выманивавших деньги, предназначенные для обороны украинских городов.
В Винницкой области:
Бойцы "Альфы" СБУ схватили боевика так называемой ДНР, служившего сапером в террористической группировке "Сомали".
В Киеве:
СБУ задержала еще одного изменника, который "сливал" боевикам так называемых Л/ДНР и российской армии данные о бойцах и технике ВСУ.
В Одесской области:
Задержан житель, который собирал и передавал врагу фотоматериалы с расположением и оснащением блокпостов Терробороны.
- Напомним, российские военные калечат себя, чтобы не воевать с Украиной, - СБУ
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