В Ривненской области СБУ задержала коллаборанта, а в Винницкой области - боевика из террористической группировки "Сомали"

Об этом сообщает СБУ, передает Еспресо.TV.

В Ривненской области:

Спецназовцы СБУ задержали мужчину, который передал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.

В Днепропетровской области:

Служба безопасности разоблачила мошенников, выманивавших деньги, предназначенные для обороны украинских городов.

В Винницкой области:

Бойцы "Альфы" СБУ схватили боевика так называемой ДНР, служившего сапером в террористической группировке "Сомали".

В Киеве:

СБУ задержала еще одного изменника, который "сливал" боевикам так называемых Л/ДНР и российской армии данные о бойцах и технике ВСУ.

В Одесской области:

Задержан житель, который собирал и передавал врагу фотоматериалы с расположением и оснащением блокпостов Терробороны.

Напомним, российские военные калечат себя, чтобы не воевать с Украиной, - СБУ

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