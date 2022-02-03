В Ривненской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика: пострадал машинист поезда

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.



"В 01:58 поступило сообщение, что в г. Дубно по ул. Мостовая, на регулируемом железнодорожно-дорожном переезде, произошло ДТП с участием пассажирского поезда сообщением "Киев - Ивано-Франковск" и грузового автомобиля SCANIA", - говорится в сообщении.



По данным спасателей, пострадавшего машиниста деблокировали с помощью специнструмента.



"Медики вкололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину до кареты скорой медицинской помощи. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают медики", - добавили в пресс-центре.



Кроме того, в результате ДТП поврежден локомотив поезда и прицеп грузовика.



Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb