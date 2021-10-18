В Минздраве не исключают, что "красная" зона в ближайшее время расширится
В Ривне произошел пожар на свалке
В ночь на понедельник, 18 октября, на ривненской свалке произошел пожар
Об этом сообщает Суспильне. По состоянию на 8:00 ликвидация возгорания продолжается.
О пожаре спасателям сообщили около часу ночи. По информации пресс-секретаря ГСЧС области Дмитрия Мельника, на место выехал дежурный караул и установил, что загорелся мусор на территории ориентировочно 50 м².
"Пожарные подали на тушение огнетушащие вещества и локализовали пожар. Ситуация контролируется, на свалке проводят работы по окончательной ликвидации возгорания ", - сообщил Мельник.
О травмированных информации нет, также пока неизвестна причина этого пожара.
О пожаре спасателям сообщили около часу ночи. По информации пресс-секретаря ГСЧС области Дмитрия Мельника, на место выехал дежурный караул и установил, что загорелся мусор на территории ориентировочно 50 м².
"Пожарные подали на тушение огнетушащие вещества и локализовали пожар. Ситуация контролируется, на свалке проводят работы по окончательной ликвидации возгорания ", - сообщил Мельник.
О травмированных информации нет, также пока неизвестна причина этого пожара.
Оставьте комментарий
Читайте также:
"Схемы" сообщили, что Зеленский и Шефир пытались вне очереди вывести активы из банка Курченко во время ликвидации финучреждения
Дочь мэра Сокирян и сестра нардепа-"слуги", которая занимается бизнесом в Киеве, фотографируется рядом с Кремлем и постит унизительные анекдоты о "бандеровцах"
Киев
+4
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное
2021, понедельник
18 октября
07:34
Эксклюзив
Елена Белозерская описала преимущества и недостатки уравнивания прав мужчин и женщин в армии
2021, воскресенье
17 октября
22:53
Звезду UFC Макгрегора обвинили, что он сломал нос диджею в день, когда крестил сына в Ватикане
20:39
Беглый экс-нардеп Онищенко сменил гражданство и выступает за Россию на международных соревнованиях по конному спорту
19:05
"Хлоркой обрабатывать". Белорусские киберпартизаны "слили" инструктаж из МВД Лукашенко по обращению с политзаключенными
18:50
Глава Пентагона в Киеве сделает важное заявление относительно членства Украины в НАТО, - Минобороны США
17:19
В Ирпене избили ветерана АТО-ООС. Побратимы говорят, что к этому причастен сын наркоторговца, собрали митинг и требуют реакции власти
16:21
Эксклюзив
Пионтковский объяснил, почему под антиукраинской и антисемитской статье в "Коммерсанте" стоит подпись Медведева
15:42
Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу Порошенко, при Зеленском полностью прекратились, - Бутусов
14:50
"Путин - х *** о!" теперь и в Ереване. В Армении тысячи сторонников оппозиции исполнили хит харьковских ультрас
12:50
Дочь мэра Сокирян и сестра нардепа-"слуги", которая занимается бизнесом в Киеве, фотографируется рядом с Кремлем и постит унизительные анекдоты о "бандеровцах"