В Ривне произошел пожар на свалке

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Дочь мэра Сокирян и сестра нардепа-"слуги", которая занимается бизнесом в Киеве, фотографируется рядом с Кремлем и постит унизительные анекдоты о "бандеровцах"