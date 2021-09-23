В Риме появились дикие кабаны. ВИДЕО
Жители Рима сняли на видео стаи диких кабанов, которые бегают по городу
Об этом сообщает The Local .
На одном из видео можно увидеть семью из около 12 кабанов, которые гуляют среди белого дня автотрассой.
Местные спасатели заявили, что животные не боятся пешеходов или интенсивного движения транспорта.
Еще на одном видео зафиксировано стаю кабанов, которые бродят по центру города в поисках пищи.
Местные жители жалуются, что выгуливать домашних животных стало очень опасно.
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