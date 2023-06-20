В Риме открыли для посещения площадь, где погиб Юлий Цезарь
Во вторник, 20 июня, в Риме открыли для свободного посещения площадь Торре-Арджентина, на которой был зарезан Юлий Цезарь
Об этом пишет Reuters .
Юлий Цезарь погиб 15 марта в 44 году до н.э., на одной из центральных площадей города. Отмечается, что именно здесь полководец выкрикнул свою легендарную фразу – "И ты, Брут?", после которой был убит.
На этот день на площади Торре-Арджентина остались остатки 4 храмов, которые раньше можно было разглядеть только из-за заграждения. Во вторник, 19 июня, местные власти открыли площадь для посещения, построив на ней отдельные туристические дорожки. Теперь туристы могут зайти прямо на площадь, посещение достопримечательности стоит 5 евро.
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