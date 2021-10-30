В Риме начался первый с начала пандемии саммит лидеров стран G20
В столице Италии стартовал двухдневный саммит лидеров стран "большой двадцатки"
Об этом сообщает Радио Свобода .
Саммит в Риме для лидеров G20 является первой личной встречей с начала пандемии коронавируса почти два года назад. COVID-19 будет среди тем обсуждения, однако основной пункт повестки дня – климатические изменения.
В ходе саммита также ожидается подписание соглашения о введении глобального минимального корпоративного налога.
Саммит G20 проходит перед Всемирной климатической конференцией ООН, которая начнется в Глазго (Великобритания) 31 октября.
- Напомним, 29 октября президент США Джо Байден прибыл в Европу на саммит G20 и Всемирную климатическую конференцию в Глазго.
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