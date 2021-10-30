В Риме начался первый с начала пандемии саммит лидеров стран G20

Об этом сообщает Радио Свобода .

Саммит в Риме для лидеров G20 является первой личной встречей с начала пандемии коронавируса почти два года назад. COVID-19 будет среди тем обсуждения, однако основной пункт повестки дня – климатические изменения.

В ходе саммита также ожидается подписание соглашения о введении глобального минимального корпоративного налога.

Саммит G20 проходит перед Всемирной климатической конференцией ООН, которая начнется в Глазго (Великобритания) 31 октября.