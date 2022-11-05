В Риме и Милане проходят демонстрации в поддержку мира в Украине
В Италии прошли многотысячные акции в честь Украины, в Риме – в поддержку мира, а в Милане за то, "чтобы поддержать украинский народ и его сопротивление"
Об этом сообщает La Stampa.
К акции "Европа за мир" в Риме присоединились профсоюзы, общественные и религиозные объединения, Итальянская сеть разоружения, Сообщество Святого Эгидия, Гринпис и другие общественные организации Италии.
Митинг в столице Италии позиционируется как неполитический. Вместе с тем среди присутствующих - левоцентристская "Демократическая партия" (PD) и популистское "Движение 5 звезд" (M5S), лидеры которых - Энрико Летта и Джузеппе Конте соответственно - принимают участие в мероприятии.
Отмечается, что Джузеппе Конте считает, что мир нужно "строить, понимая причины другого, также принимая во внимание интересы России".
Между тем, на демонстрации "Слава Украине" в Милане активисты выступают за то, "чтобы поддержать украинский народ и его сопротивление, чтобы подтвердить, что мир не может быть достигнут капитуляцией".
- 4 ноября министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что новое правительство Италии премьера Мэлони планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины с начала российского вторжения.
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