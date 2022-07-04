В Риге суд наказал пенсионера, желавшего россиянам "успешно уничтожать" украинцев

Подсудимого обвинили в разжигании межнациональной розни.

Обвиняемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Ему присудили условное лишение свободы сроком на три месяца и один день с испытательным сроком в шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее пенсионер прокомментировал на одном из интернет-сайтов статью о войне России против Украины. Офис уполномоченного по правам человека Латвии признал, что этот комментарий был языком ненависти.

Расследованием дела занималась служба государственной безопасности.

Сообщают также, что СГБ начала по меньшей мере 19 уголовных производств и приняла еще четыре производства в полиции по факту языка ненависти.

Большинство этих дел связано с агрессивными действиями против Украины и ее народа.

Латвия поддерживает идею принятия новой стратегической концепции НАТО на саммите Альянса в Мадриде, учитывая угрозу, которая идет со стороны России.

6 июня Латвия запретила трансляцию всех российских телеканалов.

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