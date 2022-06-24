В Риге открыли летний лагерь для украинских и местных школьников
В Латвии на базе рижской украинской школы открыли первый летний лагерь – общий для украинских и латвийских школьников
Об этом пишут на сайте президента.
Сообщается, что правительство Латвии приняло решение выделить дополнительное финансирование на организацию ряда таких лагерей. В течение июня – августа такие лагеря откроются в каждом из 43 муниципалитетов страны. Посещать их смогут учащиеся 1-12 классов, смены длятся две недели.
Отмечают, что в лагере будет отдыхать одинаковое количество детей из Украины и Латвии. С украинской стороны это будут дети вынужденно перемещенных людей из-за войны. Это около 3 тыс. украинских школьников (в настоящее время в Латвии зарегистрировано около 32 тыс. временно перемещенных людей).
"Так дети разных культур будут лучше понимать друг друга, в том числе и язык – со следующего года все школы Латвии переходят на родной латышский, чтобы так противостоять российской угрозе. Поэтому после общего лета наши ученики будут лучше готовы к этому", – прокомментировала Елена Зеленская.
Лагеря открыли благодаря инициативе первой леди Елены Зеленской, поддержке супруги президента Латвии Андры Левите и усилиям посла Украины в Латвии Александра Мищенко.
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