В Риге открыли летний лагерь для украинских и местных школьников

Об этом пишут на сайте президента.

Сообщается, что правительство Латвии приняло решение выделить дополнительное финансирование на организацию ряда таких лагерей. В течение июня – августа такие лагеря откроются в каждом из 43 муниципалитетов страны. Посещать их смогут учащиеся 1-12 классов, смены длятся две недели.

Отмечают, что в лагере будет отдыхать одинаковое количество детей из Украины и Латвии. С украинской стороны это будут дети вынужденно перемещенных людей из-за войны. Это около 3 тыс. украинских школьников (в настоящее время в Латвии зарегистрировано около 32 тыс. временно перемещенных людей).

"Так дети разных культур будут лучше понимать друг друга, в том числе и язык – со следующего года все школы Латвии переходят на родной латышский, чтобы так противостоять российской угрозе. Поэтому после общего лета наши ученики будут лучше готовы к этому", – прокомментировала Елена Зеленская.

Лагеря открыли благодаря инициативе первой леди Елены Зеленской, поддержке супруги президента Латвии Андры Левите и усилиям посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

11 июня в Вильнюсе открылся первый в ЕС украинский центр для беженцев.

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