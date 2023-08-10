В Rheinmetall заявили, что Германии требуются дополнительные €350 млрд для модернизации армии
Генеральный директор Rheinmetall ожидает появления еще одного специального фонда для бундесвера сверх уже согласованного пакета в €100 млрд
Об этом пишет Bild.
"Нужен второй специальный фонд", - заявил Армин Паппергер, глава компании Rheinmetall. Если этого не произойдет, Германия не сможет выполнить, например, требования НАТО, считает он.
ФРГ понадобится до €350 млрд евро в ближайшие 10-15 лет, чтобы укрепить бундесвер в соответствии с планом, отметил Паппергер.
По его словам, Rheinmetall может внести этот большой вклад. Компания является не только крупным производителем боеприпасов, но, возможно, поставит Украине еще 30 танков Leopard.
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