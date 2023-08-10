Об этом пишет Bild.

"Нужен второй специальный фонд", - заявил Армин Паппергер, глава компании Rheinmetall. Если этого не произойдет, Германия не сможет выполнить, например, требования НАТО, считает он.

ФРГ понадобится до €350 млрд евро в ближайшие 10-15 лет, чтобы укрепить бундесвер в соответствии с планом, отметил Паппергер.

По его словам, Rheinmetall может внести этот большой вклад. Компания является не только крупным производителем боеприпасов, но, возможно, поставит Украине еще 30 танков Leopard.