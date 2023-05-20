В Rheinmetall назвали бронетехнику, которую будут производить в Украине

Об этом пишет издание Bild.

"Мы начнем (на совместном с Украиной предприятии, – ред.) с технического обслуживания и ремонта действующих машин, а также хотим как можно скорее начать производство бронетехники, например, транспортных танков Fuchs", – заявил он.

При этом он добавил, что Украина заинтересована в современном основном боевом танке Panther и боевой машине пехоты Lynx. Однако, заявил Паппергер, первым шагом станет покрытие острых потребностей страны в борьбе за оборону.