В Rheinmetall назвали бронетехнику, которую будут производить в Украине
Немецкий концерн Rheinmetall будет изготовлять на совместном с Украиной предприятии немецкие танки и боевые машины пехоты. К тому же на заводе будут производить обслуживание и ремонт действующих бронемашин
Об этом пишет издание Bild.
"Мы начнем (на совместном с Украиной предприятии, – ред.) с технического обслуживания и ремонта действующих машин, а также хотим как можно скорее начать производство бронетехники, например, транспортных танков Fuchs", – заявил он.
При этом он добавил, что Украина заинтересована в современном основном боевом танке Panther и боевой машине пехоты Lynx. Однако, заявил Паппергер, первым шагом станет покрытие острых потребностей страны в борьбе за оборону.
- 17 мая стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве по укреплению украинской промышленности и безопасности.
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