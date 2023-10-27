"В РФ – значительные потери, командиры казнят солдат": США оценили ситуацию вокруг Авдеевки
Вечером четверга, 26 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби поделился оценкой ситуацией вокруг Авдеевки
Об этом Кирби заявил на брифинге в Белом доме, передает корреспондент "Европейской правды".
Джон Кирби отметил, что российское наступление осуществляется по нескольким направлениям, в частности в районах Авдеевки, Лимана и Купянска, и не было неожиданностью, поскольку США наблюдали сосредоточение российских сил на этом направлении.
В то же время советник Байдена подчеркнул, что ВСУ, в том числе благодаря американской помощи, "смогли удержаться и держат оборону".
"С 11 октября Россия понесла значительные потери при попытке наступления, в том числе по меньшей мере 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования на более чем батальон. У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о то, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те постараются отступать под огнем украинской артиллерии", – говорит представитель Белого дома.
По словам Кирби, наступление россиян под Авдеевкой – это очередное упоминание, что президент России Владимир Путин не отказывается от намерений захватить всю Украину. Именно поэтому США и союзникам важно продолжать поддержку Киева.
- В строительстве Генштаба говорится, что украинские силы за последние сутки уничтожили 29 танков, 30 артсистем и 810 российских террористов.
- Вечером четверга офицер ВСУ Игорь Лапин высказался, что ближайшая цель РФ – зайти за железнодорожный путь в северной части Авдеевки и коксохимический завод, чтобы организовать там огневую позицию.
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