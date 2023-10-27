"В РФ – значительные потери, командиры казнят солдат": США оценили ситуацию вокруг Авдеевки

Об этом Кирби заявил на брифинге в Белом доме, передает корреспондент "Европейской правды".

Джон Кирби отметил, что российское наступление осуществляется по нескольким направлениям, в частности в районах Авдеевки, Лимана и Купянска, и не было неожиданностью, поскольку США наблюдали сосредоточение российских сил на этом направлении.

В то же время советник Байдена подчеркнул, что ВСУ, в том числе благодаря американской помощи, "смогли удержаться и держат оборону".

"С 11 октября Россия понесла значительные потери при попытке наступления, в том числе по меньшей мере 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования на более чем батальон. У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о то, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те постараются отступать под огнем украинской артиллерии", – говорит представитель Белого дома.

По словам Кирби, наступление россиян под Авдеевкой – это очередное упоминание, что президент России Владимир Путин не отказывается от намерений захватить всю Украину. Именно поэтому США и союзникам важно продолжать поддержку Киева.