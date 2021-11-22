В РФ журналистку, поддерживающую украинских политзаключенных, оштрафовали на 150 тыс. руб. за участие в митинге
В Москве суд назначил штраф в 150 тыс. руб. журналистке издания "Новая газета" Виктории Ивлевой за участие в митинге против ликвидации правозащитного центра
Об этом сообщает Радио Свобода.
Помимо Ивлевой, российский суд также оштрафовал на 20 тыс. руб. правозащитника Юрия Самодурова. Обоих обвиняют в нарушении правил организации и проведении митинга.
В Москве 20 ноября прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий и ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России иностранным агентом. В ходе акции силовики задержали 12 участников, среди которых были Ивлева и Самодуров.
Для Ивлевой избрали большее наказание, поскольку ее задерживали на акциях протеста раньше. Журналистка выступала в поддержку Украины, заключенных в России украинских политзаключенных, в частности крымских татар.
Одиночные пикеты в РФ являются единственным видом протеста, который не нужно согласовывать с властями. Однако с начала пандемии московские власти, ссылаясь на эпидемиологические ограничения, не разрешают никаких протестных акций в городе.
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