В РФ журналистку, поддерживающую украинских политзаключенных, оштрафовали на 150 тыс. руб. за участие в митинге

Об этом сообщает Радио Свобода.



Помимо Ивлевой, российский суд также оштрафовал на 20 тыс. руб. правозащитника Юрия Самодурова. Обоих обвиняют в нарушении правил организации и проведении митинга.



В Москве 20 ноября прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий и ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России иностранным агентом. В ходе акции силовики задержали 12 участников, среди которых были Ивлева и Самодуров.



Для Ивлевой избрали большее наказание, поскольку ее задерживали на акциях протеста раньше. Журналистка выступала в поддержку Украины, заключенных в России украинских политзаключенных, в частности крымских татар.



Одиночные пикеты в РФ являются единственным видом протеста, который не нужно согласовывать с властями. Однако с начала пандемии московские власти, ссылаясь на эпидемиологические ограничения, не разрешают никаких протестных акций в городе.



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