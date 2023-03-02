Об этом спикер ГУР заявил в комментарии Общественному.

"Так называемая Российская Федерация - это абсолютно нестабильное образование с колоссальным количеством внутренних конфликтов: межнациональных, социальных, политических. И действительно имеют место, в частности, вот такие вещи, которые говорят о противостоянии внутри самой Российской Федерации между гражданами самой Российской Федерации", – заявил он.

В частности, пресс-секретарь ГУР подтвердил, что уже опубликованы свидетельства о пребывании бойцов "Русского добровольческого корпуса" на этой территории: "Это свидетельствует о том, что, наверное, народ России начинает просыпаться против кровавой путинской диктатуры".

Андрей Юсов подчеркнул необходимость проверки информации о погибших и пострадавших, а также добавил: "Насколько известно, в том числе из заявления РДК, они воюют не против гражданского населения, а исключительно против режима Путина и тех, кто ему служит".

Российские СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин на фоне событий на Брянщине созывает Совет безопасности, однако позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что заседания на сегодняшний день не планируется.