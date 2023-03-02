В РФ заявили об "украинской ДРГ" в Брянской области. В ГУР назвали эти события внутренним противостоянием между гражданами России
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов утверждает, что сообщения об "украинских ДРГ" в Брянской области свидетельствуют о внутреннем противостоянии между гражданами России
Об этом спикер ГУР заявил в комментарии Общественному.
"Так называемая Российская Федерация - это абсолютно нестабильное образование с колоссальным количеством внутренних конфликтов: межнациональных, социальных, политических. И действительно имеют место, в частности, вот такие вещи, которые говорят о противостоянии внутри самой Российской Федерации между гражданами самой Российской Федерации", – заявил он.
В частности, пресс-секретарь ГУР подтвердил, что уже опубликованы свидетельства о пребывании бойцов "Русского добровольческого корпуса" на этой территории: "Это свидетельствует о том, что, наверное, народ России начинает просыпаться против кровавой путинской диктатуры".
Андрей Юсов подчеркнул необходимость проверки информации о погибших и пострадавших, а также добавил: "Насколько известно, в том числе из заявления РДК, они воюют не против гражданского населения, а исключительно против режима Путина и тех, кто ему служит".
Российские СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин на фоне событий на Брянщине созывает Совет безопасности, однако позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что заседания на сегодняшний день не планируется.
- Напомним, днем 2 марта Оперативное командование "Север" предупредило о возможных провокациях РФ, нацеленных на дискредитацию ВСУ.
- Тогда же в социальных сетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащие с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу и утверждениям самих местных властей РФ.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к событиям в России и посоветовал российскому руководству опасаться своих партизан.
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