В РФ заявили об отводе войск Западного военного округа в места постоянной дислокации
Россия заявила, что после проверки боевой готовности отвела военных граничащего с Украиной Западного военного округа в места постоянной дислокации
Об этом сообщает Интерфакс.
По словам командующего округом Александра Журавлева, военные завершили "плановую проверку боевой готовности" и якобы возвращаются на места постоянной дислокации.
По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации. Авиация, задействованная в ходе проверки, также вернулась на аэродромы базирования.
Отмечается, что в тренировках было задействовано более 1 тыс. военных первой танковой армии и около 100 единиц военной техники.
Четыре области Западного военного округа РФ граничат с Украиной.
- 23 января стало известно, что во время подготовки к совместным белорусско-российским учениям "Союзная решимость-2022", в Беларусь перебросят 200 военных эшелонов из России.
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