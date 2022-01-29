В РФ заявили об отводе войск Западного военного округа в места постоянной дислокации

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам командующего округом Александра Журавлева, военные завершили "плановую проверку боевой готовности" и якобы возвращаются на места постоянной дислокации.

По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации. Авиация, задействованная в ходе проверки, также вернулась на аэродромы базирования.

Отмечается, что в тренировках было задействовано более 1 тыс. военных первой танковой армии и около 100 единиц военной техники.

Четыре области Западного военного округа РФ граничат с Украиной.