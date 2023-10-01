В РФ заявили об обстреле рынка в Белгородской области и атаке БПЛА в трех регионах: якобы есть пострадавшие и разрушения
Утром воскресенья, 1 октября, в России обвинили Украину в обстреле центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате которого пострадали 3 человека. Также там заявили об атаке дронов на Смоленскую область и Краснодарский край, в то же время в Сочи местные сообщили о падении дрона на территории аэропорта
О предполагаемых обстрелах города Шебекино сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
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По его словам, среди пострадавших есть женщина с осколочным ранением шеи, которую доставили в больницу в Белгороде. Еще два человека якобы получили осколочные ранения ног.
"Один из пострадавших мужчин не стал ждать врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
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Кроме того, по словам губернатора, на местном рынке повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и 3 автомобиля.
Позже в министерстве обороны РФ также сообщили об атаке БПЛА на территорию Краснодарского края. Отмечается, что примерно в 08:00 российская ПВО сбила там один дрон.
Еще 3 беспилотника якобы уничтожили около 09:00 над территорией Смоленской области РФ.
Падение дрона на аэропорт в Сочи
Как пишут местные Telegram-каналы, на территории международного аэропорта Сочи произошло падение "неизвестного объекта".
Утром в городе раздался громкий взрыв и поднялся столб дыма. На месте работают правоохранители.
Кроме того, в аэропорту сообщили о временной отмене всех рейсов. Шесть самолетов перенаправляли на другой аэродром.
"В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. С 8:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов", - заявил мэр города Алексей Копайгородский.
- В то же время, во время массированной атаки РФ в ночь на воскресенье, 1 октября, Воздушные силы Украины вместе с ПВО уничтожили 16 из 30 выпущенных российских "шахедов".
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