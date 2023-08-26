В РФ заявили об обстреле "градами" поселка в Белгородской области: пострадали 6 человек

Об этом он написал в телеграме.

"ВСУ обстреляли снарядами "града" поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина", - написал губернатор.

По его словам, по состоянию на 12:40 в результате удара кассетными боеприпасами получили осколочные ранения 6 жителей поселка. Один пострадавший якобы находится в крайне тяжелом состоянии - у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода. Еще 4 пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Фото: Губернатор Белгородской области / телеграмм

Кроме того, повреждены 16 жилых домов и несколько автомобилей. В двух предприятиях выбиты окна, повреждена кровля, нарушена линия электропередачи.

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Фото: Губернатор Белгородской области / телеграмм

Фото: Губернатор Белгородской области / телеграмм