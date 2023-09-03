В РФ заявили об обстреле Белгородской области: якобы есть разрушения

Об этом он написал в телеграм.

По словам губернатора Белгородщины, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа.

В результате вероятной атаки пострадавших нет. В то же время повреждения разной степени получили четыре частных дома и один легковой автомобиль.

Гладков отметил, что сейчас на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.