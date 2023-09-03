В РФ заявили об обстреле Белгородской области: якобы есть разрушения
Утром воскресенья, 3 сентября, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные Силы Украины атаковали регион, в результате чего якобы разрушены дома
Об этом он написал в телеграм.
По словам губернатора Белгородщины, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа.
В результате вероятной атаки пострадавших нет. В то же время повреждения разной степени получили четыре частных дома и один легковой автомобиль.
Гладков отметил, что сейчас на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
- Накануне, 2 сентября, Россия обвинила Украину в обстреле из РСЗО того же поселка Уразово Белгородской области, в результате чего якобы погиб мужчина.
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