В РФ заявили об обстреле Белгородской области: без света якобы остались жители села

Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что якобы под обстрел ВСУ попала окрестность села Староселье Краснояружского района. По словам губернатора, пострадавших нет.

Там повреждена линия электропередачи, поэтому под отключение попадают абоненты Теребрена.

Гладков добавил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.