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В РФ заявили об обстреле Белгородской области: без света якобы остались жители села

9 сентября, 2023 суббота
13:46
Война с Россией

Днем субботы, 9 сентября, в России снова заявили об обстреле ВСУ села Староселье Белгородской области РФ. В результате вероятной атаки без электроэнергии остаются жители еще одного села

Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что якобы под обстрел ВСУ попала окрестность села Староселье Краснояружского района. По словам губернатора, пострадавших нет.

Там повреждена линия электропередачи, поэтому под отключение попадают абоненты Теребрена.

Гладков добавил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

  • Утром воскресенья, 3 сентября, губернатор Белгородской области также заявил, что Вооруженные Силы Украины атаковали регион, в результате чего якобы разрушены дома.
Украина
Россия
Белгород
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