В РФ заявили об обстрелах Белгородской области и четырех пострадавших
Губернатор заявил, что вооруженные силы Украины обстреляли 8 мая город в Белгородской области. В результате четыре россиянина пострадали
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня под массированный обстрел ВСУ попал Шебекино", - говорится в заявлении.
Сообщается, что во время первого "обстрела" никто не пострадал, однако второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами.
Из-за взрывной волны в домах выбиты окна и повреждены балконы.
Четыре россияни получили травмы, двое отказались от госпитализации, еще двоих госпитализировали.
Впоследствии еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. Поврежден фасад, кровля, выбиты стекла, горит автомобиль, еще две машины пострадали.
- В ночь с 4 на 5 мая чрезвычайная ситуация произошла в Белгородской области РФ . Мужчина бросил гранату посреди города.
- 6 мая в Свердловской области РФ произошел масштабный лесной пожар, огонь дошел до складов с порохом, в результате чего слышны взрывы.
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