Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня под массированный обстрел ВСУ попал Шебекино", - говорится в заявлении.

Сообщается, что во время первого "обстрела" никто не пострадал, однако второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами.

Из-за взрывной волны в домах выбиты окна и повреждены балконы.

Четыре россияни получили травмы, двое отказались от госпитализации, еще двоих госпитализировали.

Впоследствии еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. Поврежден фасад, кровля, выбиты стекла, горит автомобиль, еще две машины пострадали.